Antalya’da ırmağa giren kişi boğuldu

Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için ırmağa giren kişi yaşamını yitirdi.

Belkıs Mahallesi'ndeki Şahintepesi piknik alanına ailesiyle giden Murat Borak, serinlemek için Köprüçay Irmağı'na girdi.

Bir süre sonra suda çırpınan Borak'ı gören ailesi, yardım istedi.

Çevredekilerin yardımıyla karaya çıkarılan Borak, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Borak, burada tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, Serik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.