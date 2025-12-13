Antalya’da jeotermal kaynak sahası ihaleye çıkıyor

Antalya’da jeotermal kaynak işletme ruhsatlı bir saha ihale edilecek.

Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Ilıca mevkisinde yer alan jeotermal kaynak işletme ruhsatlı saha, açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedeli 11 milyon 577 bin 550 lira, geçici teminat bedeli ise 347 bin 326 lira olarak belirlenen 5 bin hektarlık sahanın ihalesi, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

Şartname ve ekleri, söz konusu müdürlükte mesai saatleri içinde görülebilecek, 2 bin lira şartname bedeli ödenerek temin edilebilecek.