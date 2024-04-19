Antalya’da kaçak sigara operasyonu

Antalya’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği kaçakçılık operasyonda 139 kilo kıyılmış, 125 kilo da nargile tütünü ve çok sayıda makaron ele geçirildi.

Kepez ilçesinde bir şüpheli şahsın işyerinde bandrolsüz kaçak sigara ve tütün satışı yaptığı bilgisini alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenledi.

Ekipler, işyerinde yaptıkları aramada 151 bin 200 boş, 113 bin 300 dolu makaron, 130 elektronik sigara,139 kilogram kıyılmış, 125 kilogram da nargile tütünü ele geçirdi.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.