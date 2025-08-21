Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Antalya’da kamyonet yan yattı: 6 yaralı

Ajans Haberleri
  • 21.08.2025 11:48
  • Giriş: 21.08.2025 11:48
  • Güncelleme: 21.08.2025 11:48
Kaynak: İHA
Antalya’da kamyonet yan yattı: 6 yaralı

Antalya’nın Kaş ilçesinde virajı alamayan kamyonet, yolun sağında bulunan bankete çarparak şarampolde ters döndü. Kazada araç içinde bulunan 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Demre istikametinden Kaş istikametine giden Ersin İn idaresindeki 50 AEN 325 plakalı kamyonet, Ağullu Mahallesi futbol sahası altı D-400 karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan bankete çarparak şarampolde ters döndü. Kazada sürücü ile kamyonette bulunan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol