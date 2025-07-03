Antalya’da kavşakta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Antalya Manavgat’ta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi’nde meydana geldi. Çevreyolu yönünde ilerleyen Mehmet G.’nin kullandığı 07 APR 912 plakalı otomobil, kavşakta Hanife S.Ç.’nin kullandığı 07 BMV 341 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken 07 BMV 341 plakalı otomobil sürücüsü Hanife S.Ç. ile yanındaki Eymen A.Ç. ve diğer araçtaki Sevim G. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.