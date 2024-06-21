Antalya’da kayalıklarda kimliği belirsiz cansız beden bulundu

Antalya’da kayalıklarda bir ceset bulundu. Vücut bütünlüğü bulunmayan kimliği belirsiz şahsın ilk incelemelere göre yaklaşık 4 ay önce yaşamını yitirdiği belirlendi.

Antalya’da kayalıklarda bir ceset bulundu.

Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Baba Burnu mevkiinde meydana geldi.

Amatör dalgıçlık yapan ve yüzmek için denize giren bir yurttaş, yapay şelalenin denize döküldüğü noktadaki kayalıklarda insan vücuduna benzer bir cisim fark etti.

Kayalık alana yaklaşan ve cismi inceleyen yurttaş, yayılan kökü koku sonrası deniz polisi ile irtibata geçerek durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, vücut bütünlüğü bulunmayan kimliği belirsiz cesedi yüzer sedye ile bota alarak Yat Limanı’na getirdi.

SAHİLE VURAN CESETLERLE BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Yaklaşık 4 aydır denizde olduğu tahmin edilen cansız beden, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cesedin denizde bulunma süresi ile eksik kısımları olması nedeniyle geçtiğimiz aylarda Kıbrıs açıklarında batan göçmen teknesi ve Antalya sahillerine vuran cesetlerle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.