Antalya’da köprülü kavşakta zincirleme kaza: 2 kişi yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çekici aracı, tur minibüsü ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada tur minibüsündeki Rus turistlerden 2’si yaralandı.

Kaza, Antalya–Manavgat D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir eden Süleyman Ü. idaresindeki 34 0016 9417 plakalı çekici, Nadir V.’nin kullandığı 07 LSB 99 plakalı otomobil ve Atilla İ.’nin kullandığı 07 ALS 001 plakalı tur minibüsüne çarptı.

Kazada tur minibüsünde bulunan Anastasiia Mironova ve Oleg İarymov isimli Rus turistler yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.