Antalya’da korkunç kaza, kepçe kovası işçiyi ezdi

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde elektrik altyapı çalışmasında sertifikası olmadığı ileri sürülen kepçe operatörünün kullandığı kepçenin bomuna kafası sıkışan belediye çalışanı Ömer Fişne (25) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün saat 13.50 sıralarında Rasih Kaplan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. İlçede bir süredir peyzaj çalışmaları kapsamında elektrik hatlarının yeraltına alınması yönünde çalışma yapılıyordu. İşçilerin çalışma yaptığı sırada 25 yaşındaki Ömer Fişne’nin kafası kepçe operatörü Eyüp D.’nin kullandığı makine bomuna henüz bilinmeyen bir sebeple sıkıştı. Yaralı gence ilk müdahale olay yerindeki arkadaşları tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçe Devlet hastanesine kaldırılan Ömer Fişne, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



Kepçe operatörü gözaltına alındı

Kepçeyi kullanan Eyüp D. ise güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. Belediye işçisi olarak çalışan Eyüp D.’nin gerekli sertifikaya sahip olmadığı ileri sürülürken, aynı mahalleden arkadaş olan Ömer Fişne’nin ise önceki dönem belediye başkanı Özeren döneminde işten çıkartıldığı öğrenildi. Ömer Fişne’nin başlattığı hukuk mücadelesini kazanarak 5 ay önce belediyedeki işine geri döndüğü öğrenildi. Fişne’nin cenazesi bugün öğleden sonra Umutlu Mahallesinde kılınacak cenaze namazının ardından Umutlu mezarlığına defnedilecek. Olayla ilgili Cumhuriyet savcılığı ve polis araştırmasının devam ettiği bildirildi.