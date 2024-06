Antalya’da milli maçı dev ekranda izlediler

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Euro 2024 serüveninde ikinci maçını Konyaaltı Belediyesi tarafından HayatPark’ta kurulan dev ekranda izledi.



EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Türkiye milli takımı Portekiz ile karşılaştı. Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Hayatpark’ta kurulan dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar karşılaşmanın ilk yarısındaki 2 golle büyük üzüntü yaşadı. Türk bayrakları ve formaları ile HayatPark’a gelen vatandaşlar, dev ekrandan milli maçı takip etti. Vatandaşlar, milli takımın maçın ikinci yarısında Portekiz’den yediği üçüncü golle adeta yıkıldı.



“Burada ortam inanılmaz heyecanlı”

Milli heyecana ortak olan Hiroğlu Güngürle, “Milli takımımız 2-0 yeniliyor bu yüzden üzgünüz. Ortam çok güzel, çok eğleniyoruz fakat maalesef Samet Akaydın kendi kalesine gol attı biraz sinirliyiz. Burada inanılmaz heyecanlı bir ortam var en ufak bir pozisyonda bağırabiliyoruz ve çok zevkli oluyor, özellikle gol yediğimizde çok sinirlendik. Bu saatten sonra kazanabileceğimizi düşünmüyorum” dedi.



“Galibiyet gelirse her şey daha güzel olacak”

Ay yıldızlıların heyecanlarına ortak olan başka bir izleyici Levent Ertuğrul ise, “Türkiye maçını izlemeye geldik. Burada çok güzel bir ortam, coşkulu bir kalabalık var ama şu an sonuç çok kötü. Sayın teknik direktör bütün Galatasaraylı oyuncuları takıma almış, bu konuda biraz üzgünüz. Galibiyet gelirse her şey daha güzel olacak” diye konuştu.