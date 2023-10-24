Antalya’da müstakil ev alev alev yandı, patlamalar mahalleyi sokağa döktü

Antalya’da müstakil bir ev alev alev yandı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın mahalleliyi sokağa dökerken, panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.



Yangın, saat 19.30 sırasında Kepez ilçesi Barış Mahallesi 6100 Sokak üzerindeki müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Neriman Küçüktokuç ve torununun yaşadığı evin garaj bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Garaj bölümündeki yanıcı malzemeler nedeniyle alevler kısa sürede üst kata sıçradı. Aile kendini dışarı atarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çatının ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede tüm evi sardı ve art arda patlamalar yaşandı. Patlamalarla birlikte mahalleli ise sokağa döküldü. Çok sayıda itfaiye ekibi hem alt hem üstten yangına müdahale ederek, bitişikteki evlere sıçramasını önledi. Ekiplerin tüm çalışmasına rağmen ev ve garaj bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangında garajdaki bir motosikletinde yandığı görüldü. Büyük üzüntü yaşayan ev sahibi Neriman Küçüktokuç’u komşuları sakinleştirdi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.



Panik anları kamerada

Öte yandan yangın anındaki patlamalar ve vatandaşların yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Patlama sesiyle sokağa çıkan Suna Özmen, "Uyuyorduk bir anda 5 kere patlama oldu. Bir geldik her yer yerle bir olmuş. Mazı Dağında ev yanıyor. Şans eseri yaralı alan yok” dedi.

Nadihan Kızıl ise, "Evde oturduk, çay içiyorduk. Patlamalar oldu, bir baktık ev yanıyor. Hemen ailecek dışarı çıkıp 112’yi aradık. Arkadaşımız dışarı çıkmış. Ama Mazı Dağı yanıyordu” derken, Deniz Atçı adlı vatandaş ise, "Yatıyorduk. Bir baktık alevler yükseliyor. Çocuğumu alıp dışarı çıktım. Önce komşum haber verdi yangın var diye. Haberimiz olmasa biz evin içinde kalabilirdik” dedi.