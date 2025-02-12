Antalya’da öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 21’i öğrenci 24 yaralı

Antalya’da öğrenci servisi ile kamyonet çarpışması sonucu 21’i öğrenci 24 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Gazipaşa’nın Karalar Mahallesi Ekizli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul çıkış saatinde Hüseyinli İlkokulu ve Ortaokulu’ndan öğrenci alan V.Ş. idaresindeki 07 C 50028 plakalı öğrenci servisi, karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 07 NYB 79 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, S.Ş. (9), K.S. (9), M.B.T. (14), M.Ş. (11), H.S. (10), E.Ş. (13), İ.Ş. (8), K.D. (11), D.Ş. (8), E.D. (11), S.E.C. (12), Z.Ş. (8), A.Ş. (11), G.D. (8), V.Ş. (8), B.D. (10), E.Ş. (14), N.D. (14), A.D. (14), A.D.(8), B.S.S. (9) isimli öğrencilerle, öğretmen S.T.(45) ve servis şoförü V.Ş. ile kamyonette bulunan 1 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.