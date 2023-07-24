Antalya’da orman yangını

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekipler çalışma başlattı.

Kemer’e bağlı Değirmendere Mahallesi’nde Kemer- Antalya karayolu kenarındaki ormanda saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Şiddetli rüzgârın da etkisiyle alevler bir anda yayıldı. Yerleşim yerleri ve karayolunun yakınındaki yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler yönlendirildi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahaleye başladı. Çevredeki yerleşim yerleri de tedbir amacıyla boşaltıldı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. (DHA)

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