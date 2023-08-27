Antalya’da otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde deniz kenarında otluk alanda çıkan yangın ekiplerin erken müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.



Yangın, saat 16.00 sıralarında Koru Mahallesi Doğal Havuzlar mevkiinde bulunan otluk alanda çıktı. Çıkan dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni bilinmeyen yangında, alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Bölgede yapılan soğutma çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.