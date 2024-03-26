Antalya’da otobüs ve hafriyat kamyonu çarpıştı: 4 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi Orta Mahalle, otobüs terminali önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 26 ND 010 plakalı yolcu otobüsü, terminaline girmek istediği sırada karşı yönden gelen ve sürücüsü tespit edilemeyen 07 FCT 78 plakalı hafriyat kamyonu ile çarptı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 4 yolcu ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, diğer yolcular başka bir otobüse aktarıldı.

Kaza sonrası inceleme başlatıldı.