Antalya’da otomobil kaza sonrası 7 metreden uçarak ters döndü: 4 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza yapan otomobillerden biri ise, 6-7 metre yüksekten aşağıya uçarak ters döndü.

Edinilen bilgiye göre, Sarılar Şelale Bulvarı’ndan Muhittin Ersoy Bulvarı istikametine seyir halindeki Osman Kurşun’un kullandığı 07 YPC 57 plakalı otomobil ile Sarılar 3106. Sokak’tan Muhittin Ersoy Bulvarı’na çıkmakta olan Halil Alkan’ın kullandığı 07 AFV 375 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın ardından 07 AFV 375 plakalı otomobil, yaklaşık 7 metre yükseklikten aşağıya uçarak ters döndü. Kazada araç sürücüsü Halil Alkan ve otomobilde bulunan Zarina Alkan yaralandı. Yaralılar sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer taraftan, Osman Kurşun’un kullandığı otomobildeki Merve Avcı Kurşun ve Burak Alp Kurşun da kazadan bir süre sonra kendilerini iyi hissetmeyince kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.