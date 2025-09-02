Antalya’da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Antalya-Konya D-687 Karayolunda kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza; Serik ilçesi Taşağıl Mahallesi Akpor Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Semra B.’nin kullandığı 42 NK 683 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Sağlık, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakol ve Jandarma Trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve ters dönen araçtan çıkarılan araç sürücüsü Semra B. ile Hasan K. ve Ahmet Emin B., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.