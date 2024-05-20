Antalya’da otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Antalya Korkuteli-Bucak yolu üzerinde takla atıp boş tarlaya yuvarlanan otomobildeki biri 3 yaşındaki çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Bucak istikametinden Korkuteli’ne gelen Levent Durmaz idaresindeki 07 VB 888 plakalı otomobil takla atması sonucu tarlaya yuvarlandı.

Kazada sürücü Levent Durmaz, Ayşe Yarbaşı ve Ege Kaan Durmaz yararlanırken, araç içinde bulunan Şebiha Durmaz (3) Fatma Yarbaşı (65) yaşamını yitirdi.

Kazada yaşamını yitiren Yarbaşı ve Durmaz otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.