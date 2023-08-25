Antalya’da otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı.
Kaynak: İHA
Olay, Taşağıl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Özkan’ın kullandığı 42 BKE 04 plakalı otomobil, aynı istikamette gitmekte olan Kemal Sevinç’in kullandığı 07 AIC 222 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Kazada çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü ve traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüler 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.