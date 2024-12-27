Antalya’da ruhsatsız silah operasyonu

Antalya’nın Serik ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduran şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan operasyon sonucunda; 5 adet tabanca, 12 adet av tüfeği, 273 adet 9 mm tabanca fişeği, 300 adet av tüfeği fişeği, 5 adet şarjör ele geçirildi. Yakalanan silah ve mühimmatlarla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.