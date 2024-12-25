Antalya’da sağanak yağmur sonrası dolu yağdı



Dün ve bugün için ’turuncu alarm’ verilen kentte yağmur ve fırtına etkisini sürdürürken yer yer dolu yağışlarına da sahne oldu. Serik ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde yağan dolu sonrası seraların önünde dolu birikintileri oluştu ve yer yer beyaza büründü. Yumaklar Mahallesi’nde ise yağan dolu sonrası yerler bembeyaz oldu. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.