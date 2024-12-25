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Antalya’da sağanak yağmur sonrası dolu yağdı

Antalya’nın Serik ilçesinde sağanak yağmur ve fırtına beraberinde dolu yağışını getirdi.

Ajans Haberleri
  • 25.12.2024 12:35
  • Giriş: 25.12.2024 12:35
  • Güncelleme: 25.12.2024 12:35
Kaynak: İHA
Antalya’da sağanak yağmur sonrası dolu yağdı


Dün ve bugün için ’turuncu alarm’ verilen kentte yağmur ve fırtına etkisini sürdürürken yer yer dolu yağışlarına da sahne oldu. Serik ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde yağan dolu sonrası seraların önünde dolu birikintileri oluştu ve yer yer beyaza büründü. Yumaklar Mahallesi’nde ise yağan dolu sonrası yerler bembeyaz oldu. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

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