Antalya’da şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya’da şarampole yuvarlanarak hurdaya dönen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sırasında Aksu ilçesi Topallı Mahallesi Kuzey Çevre Yolu kavşak sisteminde meydana geldi. 44 yaşındaki Murat Bekmezci, atık madde yüklü 44 07 AL 413 kamyonla Kızıllı’ya gitmek üzere yola çıktı.

Kuzey Çevre Yolu’ndaki yuvarlak dönel kavşakta henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden Bekmezci, bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı. Kamyon hurdaya dönerken, kasası ise bir başka noktaya savruldu. Çevre atık madde olurken, Bekmezci ise makilik alan içine fırladı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, makilik alan içinde ulaşılan Bekmezci’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bezmezci’nin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



