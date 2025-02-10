Antalya’da seyir halindeki otomobil alev aldı

Antalya’da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Serik ilçesine bağlı Ahmediye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 07 MA 0519 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Dumanları fark edip aracı yol kenarına çeken sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araçta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.