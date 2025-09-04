Antalya’da seyir halindeki otomobilin yandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor bölümünden yanmaya başladı. Yanan otomobile ilk müdahaleyi yangın tüpüyle vatandaşlar yaparken, yangın itfaiyenin müdahalesi sonucunda tamamen söndürüldü.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan görüntülerde Yukarı Hisar Mahallesi Tugayoğlu Caddesinde seyir halindeyken 7001 sokağa dönen Veli İspirlioğlu’nun kullandığı 07 LHV 26 plakalı Peugeot marka otomobilin alt kısmından alevler çıkmaya başladı. Kısa sürede alevler motor bölümüne ulaşırken araçtan inen sürücü, motor kaputunu açmak istese de sıcak olmasından dolayı açamadı.

Yangına ilk olarak çevredeki esnaflar işyerlerinden getirdikleri yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler, levye yardımıyla motor kaputunu açtıktan sonra yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı.