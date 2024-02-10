Antalya’da sıcaklık 20’ye ulaştı, çok sayıda kişi Akdeniz’in mavi sularında kulaç attı

Antalya’da hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşmasıyla Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk oluştu. Çok sayıda kişinin ise yüzdüğü görüldü.

Türkiye’nin doğu illeri soğuk ve karlı hava ile mücadele ederken turizm kenti Antalya’da sıcaklık 20 dereceleri buldu. Hafta sonuyla birlikte yerli yabancı birçok kişi sahil ve parklarda yoğunluk oluşturdu.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de ziyaretçi akınına uğradı. Deniz suyu sıcaklığının 19 dereceye ulaşmasıyla birlikte bir çok kişinin Akdeniz’in mavi sularında kulaç attı. Gençler ise falezlerin alt noktasında bulunan kayalık alandan atlayışlar gerçekleştirdi.

Kürek sörfü yapan sporseverler ise falezler boyunca Akdeniz’in mavi sularında kürek çekti. Sahildeki yoğunluk ve sporcuların kürek etkinliği dron ile de görüntülendi.



