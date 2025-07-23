Antalya’da sıcaklık artışı devam ediyor: Vatandaşlar sahile akın etti

Antalya’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı etkisini arttırmaya devam ederken vatandaşlar Konyaaltı Sahiline akın etti. Şehir merkezinde ise sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Öğlen saatlerinde hissedilen hava sıcakılğı 42 derece dolaylarında olurken, sıcaklıkların önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceği uyarısında bulunuldu.

Pazartesi günü itibariyle Afrika ve Basra’dan gelen sıcak hava dalgasının etkisine giren Antalya’da bugün en yüksek hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülürken, hissedilen hava sıcaklığı ise 42 derece dolaylarında seyretti. Nem oranının yüzde 53 olduğu Antalya’da deniz suyu sıcaklığı ise 32 derece olarak ölçüldü. Öğlen saatlerinde artan sıcaklıklar nedeniyle kent sakinleri ve misafirler serinlemek için Konyaaltı sahilini tercih etti. Bazı vatandaşlar ve yabancı turistler denize girerek serinlemeyi tercih ederken, kimileri ise ağaç gölgelerini tercih etti. Sıcaktan bunalan ve serinlemek için Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan süs havuza giren çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Önümüzdeki 3 güne dikkat

Öte yandan Antalya’da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre önümüzdeki 3 gün sıcaklıklar mevsim normallerinin ortalama 6 ile 12 derece üzerinde seyredecek. Yarın en yüksek sıcaklığı 37 derece olması beklenirken, Cuma ve cumartesi günü ise sıcaklıkların 40 dereceyi aşması tahmin ediliyor. Neminde etkisi ile birlikte hissedilen hava sıcaklıklarının 45 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Meteroloji Bölge Müdürlüğü’nden mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.