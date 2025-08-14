Antalya’da silah kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

Antalya’nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve kenevir bitkisi ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla silah kaçakçılarına yönelik çalışmalar kapsamında Serik ilçesinde 5 şüphelinin ikametlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda evlerde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 6 adet tabanca mermisi, 8 adet av tüfeği, 100 adet av tüfeği fişeği, 6 adet şarjör, 1 adet kılıç ve 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.