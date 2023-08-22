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Antalya’da silah ve uyuşturucu madde operasyonu: 2 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 22.08.2023 11:47
  • Giriş: 22.08.2023 11:47
  • Güncelleme: 22.08.2023 11:48
Kaynak: İHA
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Antalya’da silah ve uyuşturucu madde operasyonu: 2 gözaltı

Antalya’nın Kepez ilçesinde, uyuşturucu madde ve silah ticareti yapan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu maddelerin piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

Düzenlenen baskında A.K. ve V.Y’nin ikametlerinde yapılan aramada; 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca şarjörü,13 adet 9 mm çapında fişek, 20 paket satışa hazır 100 gram metamfetamin, 500 içimlik A4 sentetik cannabinoid uyuşturucu maddenin ele geçirildi.

2 şüpheli ise gözaltına alındı. 

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