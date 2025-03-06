Antalya’da sokakta düğün ve asker uğurlaması düzenlemek yasaklandı

Antalya'da düğün, nişan, kına gecesi ve asker uğurlaması gibi etkinliklerin açık alanlarda yapılması yasaklandı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Şubat Ayı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada sokakta yapılan düğünler konusunda yeni bir karar alındığını duyurdu.

Vali Şahin, Antalya genelinde düğün, nişan, kına gecesi ve asker uğurlaması gibi etkinliklerin açık alanlarda düzenlenmesine sınırlama getirildiğini belirtti.

Vali Şahin, sokak düğünlerinin trafik akışını olumsuz etkilediğini, ambulans, itfaiye ve güvenlik ekiplerini engellediğini ifade etti.

Ayrıca gürültü kirliliğinin vatandaşlardan yoğun şikayet aldığını, yaşlılar, hastalar, bebekler ve öğrenciler için mağduriyet oluşturduğunu ifade eden Şahin, "Yolun trafiğe kapatılması, geç saatlere kadar gürültü yaparak kişilerin huzur ve sükununu bozması gibi fiiller meydana gelmektedir. Gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi ve kamu sağlığının korunması için valiliğimiz tarafından alınan karar ile bu tür etkinliklerin düğün salonları ya da belediye başkanlığınca belirlenen alanlarda yapılması; cadde, sokak, park ve diğer kamusal alanlarda yapılmaması kararlaştırılmıştır" dedi.

"MEVSİMLİK DEĞİL, YIL BOYUNCA UYGULANACAKTIR"

Karara uymayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanacağını belirten Vali Şahin, "Bu konudaki denetimleri sıkı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Antalya’da bu tür etkinlikleri yapmak isteyen vatandaşlarımız, tahsis edilmiş alanlarda bu etkinlikleri gerçekleştirebilir. Sokaklar, parklar ve kamusal alanlar vatandaşlara ayrılmıştır, bu alanlarda düğün ve benzeri organizasyonlara müsaade edilmeyecektir. Bu karar mevsimlik değil, yıl boyunca uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

KIRSAL BÖLGELERDE YAPILABİLİR

Sokakların düğün salonuna çevrilmesinin hukuka aykırı olduğunu dile getiren Şahin, "Belediyeler bu tür etkinlik alanlarını belirleyebilir. Ses bariyerleri koyarak ya da mevcut özel düğün salonlarında bu organizasyonlar yapılabilir. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de, Antalya’da da artık şehir yaşamına herkesin alışması gerekiyor" diye konuştu.

Kırsal kesimlerde belirlenen kamusal alanlarda ise bu tür etkinliklerin yapılabileceğini belirten Vali Şahin, "Taziye evleri, okul bahçeleri veya kullanılmayan okul binaları bu tür organizasyonlar için uygun alanlar olarak değerlendirilebilir" dedi.

Şahin, havaya ateş açılması ve trafik kazaları sonrası yaşanan kavgalar gibi konularla ilgili de yeni yasal düzenlemelerin gündemde olduğunu belirtti.