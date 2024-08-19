Antalya’da Süper Ay manzarası hayran bıraktı

Antalya’da sıcaktan bunalarak Konyaaltı Sahili’ne akın eden vatandaşlar, Süper Ay manzarasını hayranlıkla izledi.

Antalya’da akşam saatlerinde sıcaktan bunalarak kendilerini Konyaaltı Sahili’ne atan vatandaşlar, kentin siluetinin ardından bir anda beliren Süper Dolunay’ı hayranlıkla izledi. Kimi vatandaşlar cep telefonuna sarılarak bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekerken, kimileri ise kamp sandalyelerinde bu güzel anın keyfini çıkardı. Ay, yörüngesinde Dünya’ya en yakın olması nedeniyle normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görüldü.





“Gerçekten görsel bir şölen”

Konyaaltı Sahili’nde piknik yapan ve Süper Dolunay’ın şehir siluetinin arkasından doğuşunu hayranlıkla izleyen vatandaşlardan Betül Türkoğlu, “3 senedir buradayım. Konyaaltı Sahili’ne ailemle birlikte pikniğe geldim. 3 senedir ilk defa böyle büyük bir dolunaya denk geldim. Gerçekten görsel bir şölen, denize yansıması, yakamoz, Kaleiçi. Karaoğlan Parkı civarından doğdu. Muhteşem bir manzaraydı” dedi.



“Çok gazel bir manzaraydı”

Derya Erkal ise 3 senedir Antalya’da yaşadığını belirterek, “Daha önce hiç bu büyüklükte bir dolunaya şahit olmadım. İlk defa gördüm. Çok heyecanlandım. Piknik yapmak amacıyla gelmiştik. Otururken bir anda arkamdan doğuşuna şahit oldum. Kıpkırmızı bir şekilde ve çok büyüktü. Bu heyecanı anlatamam” ifadelerini kullandı.