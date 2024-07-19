Antalya’da tekne kazası geçiren ATSO Başkanı Ali Bahar hayatını kaybetti

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, Kemer açıklarında tekne kazası yaptı. Motor pervanelerinin çarpması sonucu ağır yaralanan Bahar, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Fotoğraf: İHA