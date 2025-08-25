Antalya’da trafikte sıkışan ambulans hastayı güçlükle hastaneye ulaştırdı

Antalya’nın Serik ilçesinde, 112 sağlık ekiplerinin hastayı hastaneye yetiştirmek için verdiği trafik mücadelesi, ambulans içindeki sağlık personelinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ambulansın uzun süre trafikte sıkışıp kalması saniye saniye görüntülere yansıdı.

Antalya’nın Serik ilçesinde D-400 kara yolunda yaşanan olayda, hasta aldıktan sonra hastaneye doğru yola çıkan ambulans, yoğun trafik nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Uzun süre yol vermeyen araçlar yüzünden yoğun trafikte adeta sıkışıp kalan ambulansın çabası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ekiplerin emniyet şeridini kullanmaya çalıştığı anlarda dahi sıkışıklığın devam ettiği, bazı araçların kaldırıma çıkarak yol açmaya çalıştığı görüntülere yansıdı. Hastayı hastaneye ulaştırmak için dakikalarca mücadele eden sağlık çalışanları, yolun açılmasıyla birlikte güçlükle hareket edebildi.

Ambulans, araçların kenara çekilmesiyle uzun süren bekleyişin ardından hastayı hastaneye ulaştırabildi.