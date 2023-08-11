Antalya’da traktör yayaya çarptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Manavgat’ta traktörün yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza; Manavgat-Alanya D-400 Karayolu’nda, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Onur Çakar’ın kullandığı 07 ADE 739 plakalı traktörün, yolun sağ kesiminde yaya olarak gitmekte olan Mustafa Acar’a çarpması sonucu meydana geldi.
Kazada yaralanan ve 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Acar’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.