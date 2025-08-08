Antalya’da tutuklanan ODTÜ öğrencisi Eylül Dumanlı tahliye edildi

Antalya'da sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan ODTÜ Kimya Bölümü öğrencisi Eylül Dumanlı, bugün çıkarıldığı mahkemece 34 gün sonra tahliye edildi.

Antalya'da yayın yapan akdenizgercek.com.tr'nin haberine göre, Dumanlı, bugün saat 10.00'da Antalya Adliyesi 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Eylül Dumanlı, duruşmadaki savunmasında, "Amacım ülkede yaşanılanlara tepki vermekti. Bir vatandaş olarak oy hakkım mevcut, bundan dolayı tepki gösterdim. 5 Temmuz’da Türkiye’de CHP’li Antalya, Adana ve Adıyaman belediyelerine yönelik yapılan operasyonlara karşı ifade özgürlüğü kapsamında tepki vermek istedim. Herhangi bir fiili eylemde bulunmadım. Herhangi bir suç işleme amacıyla o paylaşımı yapmadım. İnsanları ayaklandırma gibi bir amacım yoktur. ODTÜ Kimya Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Bu yaz zorunlu stajım olduğu için eğitim durumumdan mahrum kaldım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mütalaasını açıklayan savcılık, Eylül Dumanlı’nın tutukluluk halinin devam edilmesini talep etti.

TAHLİYE KARARI

Mahkeme, savcılık makamının talebi ve dosyayı değerlendirdiğinde adli sicil ve herhangi bir suçtan dolayı soruşturma geçirmediğini belirterek, Eylül Dumanlı tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi.