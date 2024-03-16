Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama

Antalya’da polisin 18 adrese yönelik 45 ekip 183 personelle gerçekleştirdiği operasyon ve uygulamalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 17 kişi de tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Kepez ilçesinde belirlenen 18 adrese yönelik, 45 ekip, 183 personel, 16 motorize tim ve 2 narkotik madde arama köpeği ile operasyon ve uygulamalar gerçekleştirdi.

6 bin 882 şahsın sorgulandığı uygulamalarda, 40 aranan şahıs yakalandı, 2 kilogram çeşitli türevlerde uyuşturucu madde, bin 600 sentetik ecza ve uyuşturucu hap, 210 adet kâğıda emdirilmiş 52 bin kullanımlık sentetik kannabinoid A4 maddesi, 2 tabanca ve 10 fişek, 9 hassas terazi ele geçirildi.

31 şahıs hakkında uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak suçundan, 171 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan tahkikat başlatılırken, 17 şahıs ise tutuklandı.