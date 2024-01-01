Antalya’da yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi, kamyonet devrildi

Antalya’nın Serik ilçesinde yağışlı havada kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet devrildi.



Edinilen bilgiye göre, kaza Cumalı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Deniz K.’nın kullandığı 35 AHJ 192 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek ters döndü. Kazayı yara almadan atlatan Deniz K., araçtan çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.