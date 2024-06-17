Antalya’da yanan 2 katlı ev plastik deposuna sıçramadan söndürüldü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 katlı binanın zemin katında bobinaj tamiri yapılan işyerinde başlayan yangın, hemen yanında bulunan plastik boru deposuna ulaşmadan söndürüldü. İşyerinin üstündeki daireler yangından etkilenirken bayram ziyareti nedeniyle apartmanda kimsenin bulunmadığı ve yangından zarar görmediği bildirildi. Yanan işyerinin durumunu gören ve fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı.



Yangın Örnek Mahallesi Fevzipaşa Caddesi No:168 adresinde işyerinde başladı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri cadde üzerindeki işyerinden başladığı değerlendirilen yangına müdahale ederek kısa sürede yayılmasını önlerken, işyerinde yanıcı maddelerin bulunması nedeniyle gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar Manavgat’ın her noktasından görüldü.

İtfaiye ekiplerinin bir bölümü binadaki yangına müdahalede bulunarak yangını kontrol altına alırken bir bölümü de yanan binanın bitişiğinde bulunan plastik boru deposuna ulaşmaması için çaba harcadı. Yangın plastik boru deposuna ulaşmadan söndürüldü.

Diğer taraftan yangının çıktığı apartmanda ikamet edenlerin Kurban Bayramı dolayısıyla bayram ziyaretinde oldukları, apartmanda kimsenin olmadığı bildirildi.

Yanan işyeri sahibinin eşi olduğu bildirilen kadın, işyerinin durumunu görünce rahatsızlanırken,olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.