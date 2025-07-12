Antalya’da yanan büfe küle döndü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, büfede maddi hasara yol açtı. Yangını fark eden simitçinin hızlı müdahalesi yangın daha da büyümeden söndürüldü.

Yangın, Aşağı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi eski kaymakamlık binası önünde bulunan büfede sabah saatlerinde başladı. İş yeri henüz açılmadan önce büfenin yanında simit tezgahını açmakta olan Hasan Aygün, büfeden yükselen dumanları fark etti.

Simitçi Baba" olarak tanınan Aygün, hızla sigortayı kapatıp içeride bulunan tüpleri dışarı çıkararak büyük bir tehlikenin önüne geçti. Olay yerine kısa sürede Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında POS makineleri, resmi evraklar ve fotokopi makinesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili incelemeler sürüyor.