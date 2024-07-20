Antalya’da yaralı halde şehirde dolaşan yavru yaban keçisi yakalandı

Antalya’da Kepez ilçesinde sokakta yaralı ve başıboş bir şekilde dolaşan yaban keçisi, Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak Veteriner hekim tedavisinin ardından doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Antalya’nın Kepez ilçesinin merkezinde, cadde ve sokaklarda yaralı şekilde dolaşan yavru yaban keçisi vatandaşlar tarafından fark edildi.

Durumun 112’ye bildirilmesi üzerine Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Eşen Adası Yaban Hayvanı Üretim Şefliği ve ABB Doğal Yaşam Parkı ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yaban keçisi yeşil sanayi bölgesinde yakalandı.

Yaralı olan yaban keçisi, veteriner hekimlerin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yaban keçileri gibi vahşi hayvanlar, doğal dengenin önemli bir parçasıdır ve özgürce yaşama hakkına sahiptirler. Bu nedenle, şehirleşmenin ve insan faaliyetlerinin doğal alanları tahrip etmemesi ve yaban hayatını tehdit etmemesine özen gösterilmelidir" ifadeleri kullanıldı.