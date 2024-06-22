Antalya’da yüzde 90’a varan nem oranı bunalttı

Antalya’da sıcak hava ve yüksek nem etkili olurken, sahillerde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluştu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kent merkezinde en yüksek sıcaklık 36 derece, nem oranı ise yüzde 88 olarak kaydedildi. Yabancı turistler, kent sakinleri ve Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bölgede bulunan tatilciler Konyaaltı Sahili’ni doldururken, sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi sahildeki ağaçlık alana yerleşerek buldu. Çeşitli ekipmanlarla güneşten korunmaya çalışan vatandaşlar, gölgelik alanlarda vakit geçirdi. Falezlerin olduğu bölgede ise çok sayıda çocuk, kayalıklardan atlayarak deniz suyuyla serinledi.

Aynı zamanda nem nedeniyle oluşan bulutlar, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı.