Antalya’dan kalkış yapan uçak Sofya'ya acil iniş yaptı

Antalya'dan Londra'ya sefer yapan Jet2 isimli uçak Sofya Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre Jet2 Havayolları’na ait uçak Londra Gatwick seferini yapmak üzere dün akşam saatlerinde Antalya Havalimanı’ndan kalkış yaptı.

Kalkıştan bir süre sonra uçakta bulunan bazı yolcular henüz bilinmeyen nedenle sorun çıkarmaya başladı. Bunun üzerine kabin ekibi durumu pilota bildirdi.

Uçak Bulgaristan Hava Sahası üzerinde seyrettiği sırada uçağın pilotu Sofya Havalimanı Hava Trafik Kontrolörüyle irtibata geçerek acil durumu ekiplere bildirdi.

O anlar kule pilot konuşmalarınca kayıt altına alındı. Pilotun, "Polis ve ambulans istiyoruz. Uçağa mümkün oldukça çabuk gelin. Yetkililer gelene kadar yolculardan koltukta oturmasını isteyeceğiz" sözleri kayıtlara yansıdı.

AYNI HAVAYOLUNUN UÇUŞUNDA 2 YOLCU GÖZALTINA ALINMIŞTI

Daha önce de aynı havayolu şirketine ait Antalya-Manchester seferini yapan uçak, yolcular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Brüksel Havalimanı’na acil iniş yapmıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 yolcu, havayolu şirketi tarafından uçuşlardan ömür boyu men edilmişti.