Antalyalı Pikachu, polisten kaçarken görüntülendi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla başlayan sokak eylemleri sürüyor.

İmamoğlu ve arkadaşlarına destek amacıyla Antalya'da düzenlenen eylemlere bir yurttaşın Pikachu kostümüyle katılması kameralara yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Pikachu kostümlü yurttaşın diğer eylemcilerle birlikte polis müdahalesinden kaçtığı anlar yer aldı.