Antalyalı Pikachu, polisten kaçarken görüntülendi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlerde dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Antalya'da düzenlenen eylemlere Pikachu kostümüyle katılan bir yurttaşın polisten kaçtığı anlar görüntülendi.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla başlayan sokak eylemleri sürüyor.
İmamoğlu ve arkadaşlarına destek amacıyla Antalya'da düzenlenen eylemlere bir yurttaşın Pikachu kostümüyle katılması kameralara yansıdı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Pikachu kostümlü yurttaşın diğer eylemcilerle birlikte polis müdahalesinden kaçtığı anlar yer aldı.
Antalyalı Pikachu, polisten kaçarken görüntülendihttps://t.co/W0iwRBWbcM pic.twitter.com/7acbobiQkf— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 27, 2025