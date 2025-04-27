Antalyalılar hafta sonunda Konyaaltı Sahili’ne akın etti

Antalya’da güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen kent sakinleri ile yabancı konuklar hafta sonunu Konyaaltı Sahili’nde denize girerek ve sevdikleriyle geçirdi.

Nisan ayının son haftasında havaların iyice ısınması ile birlikte Antalyalılar ve kente tatil amacıyla gelen yabancı turistler Konyaaltı Sahili’ni doldurdu. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen Antalyalılar ve yabancı konuklar hafif esen rüzgara aldırış etmeden denize girdi. Kimi vatandaşlar ise yürüyüş ve spor yapmayı tercih ederken, kimileri de sevdikleri ile birlikte Konyaaltı Sahili’nde bulunan yeşil alanlarda piknik yapmayı tercih etti.



Denizin tadını çocuklar çıkardı

Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece olarak ölçüldüğü Antalya’da özellikle çocuklar Konyaaltı Sahili’nde serin suların tadını çıkardı. Sahile gelerek denize giren Muharrem isimli bir vatandaş, "Antalya’nın havası mis gibi, hava hem esiyor hem de sıcak. Konyaaltı sahilinde kalabalık Nisan ayına göre hafta sonu olmasından dolayı çok fazla. Ayaklarımda rahatsızlık var belki faydası olur diye tuzlu suya sokmak için geldim" dedi.