Antalyalılar sağlıklı yaşam için ASFİM’de buluşuyor

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz spor imkanı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri'nde (ASFİM) vatandaşları birçok farklı branştaki spor dersiyle buluşturmaya devam ediyor. 7’den 70’e herkese hitap eden ASFİM’ler, Antalya’nın 14 ilçesinde, haftada 6 gün ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında her kesime yönelik hizmetlerini sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları sporla buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede ASFİM ücretsiz spor yapmak isteyenlerin buluşma noktası oluyor. Sporseverler, ASFİM’lerde sağlıklı yaşamın yanında, sosyalleşme imkanı da buluyor. 15 Eylül’de başlayacak yeni kurs dönemi için 5 bin 986 sporsever kayıt yaptırdı. 7’den 70’e tüm Antalyalıların spor yaptığı ASFİM’de her kurs dönemi 2 ay sürüyor. Ayrıca kurs dönemi sonunda isteyen vatandaşlar, diğer kurs dönemi için kayıt yaptırabilme imkanına sahip. ASFİM’in ücretsiz kurslarından faydalanmak isteyen vatandaşlar, "genclikspor.antalya.bel.tr" adresinden online olarak kayıt yaptırabiliyor.

"Ücretsiz hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederim"

Kursiyerlerinden Zehra Yerdenli, ASFİM’e daha önce pilates dersi almak için geldiğini şimdi ise reformer dersi aldığını belirterek, "Dersler mükemmel gidiyor, hem reformer hem de pilates derslerindeki hocalarımdan çok memnunum. Haftada 3 gün geliyorum buraya, önceden ikiydi, şimdi daha iyi oldu. Bu spor maliyeti yüksek bir spor. Daha önce dışarıda da eğitim aldım. Burada devam etmek istiyorum. Buradaki ücretsiz hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederim" dedi.

"Derslerin tamamından çok memnunum"

Kursiyer Hanife Nur Çimen de yaklaşık 2 yıldır ASFİM’e geldiğini, pilates, reformer, fitness gibi birçok farklı derse katılım sağladığını söyledi. Çimen, "Katılım sağladığım derslerin tamamından çok memnunum. Burada bir arkadaş grubu da edindim, onlarla birlikte geliyoruz. Önümüzdeki dönemde de tekrar kaydoldum" diye konuştu.