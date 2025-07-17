Antalya’nın hafızasına kilit

Ebrar ÖZDEMİR

Yapılan duyurunun üzerinden 24 saat geçmeden Antalya Müzesi ziyarete kapatıldı. Bakanlık deprem riski nedeniyle yıkılıp yeniden yapılacağını açıkladı. Bölge halkının tepkisi dün de sürdü.

Binlerce yıllık geçmişin izlerini taşıyan Antalya Müzesi açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden ziyaretçilere kapatıldı. Gelişmeden habersiz gelen ziyaretçiler şaşkınlık yaşadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, müze binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılıp yeniden yapılacağını açıkladı.

Ancak sessiz sedasız alınan bu karara karşı bölge halkı önceki gün başlattığı eylemleri dün de sürdürdü. Antalya halkı, sürecin kapalı kapılar ardında ilerlemesinden endişe duyuyor. Buna karşı kurulan “Müze Çalışma Grubu”ndan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Uysal, şunları söyledi: Müzenin 16 Temmuz’da kapatılacağı bir gün önce duyuruldu. Tek başına bu bile yapılanların ne kadar akıl dışı ve yanlış olduğunu gösteriyor. Antalyalı bir Kültür Bakanı Antalya’ya meydan okuyor” dedi.

Eylemlere katılan şair Şükrü Erbaş ise “Hepimizin belleğinde yer etmişti, Taliban 2021’de Buda heykellerini dinamitlerle yok etmişti. Bugün burada tanık olduğumuz da farklı bir maskeyle, benzer şekilde kültürel mirasın parçalanmasıdır. Üstelik kapalı kapılar ardında olağanüstü bir rant mekanizmasının işlediği de ortada” dedi.

“GEREKİRSE ETTEN DUVAR ÖRERİZ”

Erol Malçok da karara tepki göstererek şöyle dedi: “Bu ülkenin Kültür Bakanı, kültürel varlıkları korumak yerine yıkmakla uğraşacaksa istifa etsin daha iyi. Her şey öyle gizli, öyle alelacele yürütüldü ki… Ama bu bizi umutsuzluğa sürüklemesin. Gerekirse o iş makinelerinin önüne kendimizi atarız.”

YILLARDIR KAPALI MÜZELER

Kararı protesto edenler, müzedeki eserlerin geleceğinden de kaygı duyduklarını belirterek, müze envanterinin halka açık olması gerektiğini savunarak şöyle dedi: Çeşitli nedenlerle kapatılan müzeler yıllardır açılmıyor. Anamur Müzesi 2012’den, Isparta Müzesi 2014’ten, Elazığ Müzesi ise 2016’dan bu yana ziyaretçilerini ağırlayamıyor. Antalya’da da benzerinin yaşanmasından endişe ediyoruz.” Antalya’da tepkiler yalnızca sokakta kalmadı. Müzenin kapatılacağını basından öğrenen bir yurttaş, kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Antalya Nöbetçi İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

KÜLTÜREL HAFIZA SİLİNİYOR

SOL Parti Antalya İl Örgütü de yaptığı açıklamada “yıkımın çağdaşlık olmadığını” vurgulayarak sürecin durdurulması çağrısında bulundu. İl Sözcüsü İdris Emektar, “Bu yapı mimari yarışmayla projelendirilmiş, özgün tasarımıyla Antalya’ya yıllardır hizmet vermektedir. Bu yıkıma karşı çıkmak bir kent sorumluluğudur. Kentler, geçmişleriyle kurdukları bağ ölçüsünde kimliklidir. Sosyalistler olarak kültürel hafızayı silen, geçmişi piyasa projelerine kurban eden anlayışa karşı çıkıyoruz” dedi.