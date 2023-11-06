Antalyaspor, 10 yıl sonra iç sahada Beşiktaş galibiyeti yaşadı

Antalyaspor, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı 10 yıl sonra iç sahada kazanma başarısı gösterdi.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dün konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2 yenerek puanını 15'e yükseltti.

Ligin 10. haftasında 1-0'lık RAMS Başakşehir galibiyetinin ardından iç sahada Beşiktaş'ı da evine puansız gönderen Akdeniz ekibi, üst üste iki maçını kazanarak çıkışını sürdürdü.

Süper Lig'de bundan önce Beşiktaş'ı iç sahada 2013-2014 sezonunda 30 Eylül 2013'te 2-0 yenen kırmızı-beyazlılar, o günden sonra evindeki karşılaşmalarda rakibine skor üstünlüğü kuramadı.

Antalyaspor, bu 10 yıllık sürede Beşiktaş ile ligde karşılaştığı iç saha mücadelelerinde 6 yenilgi yaşadı, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.