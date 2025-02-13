Antalyaspor, Adana Demirspor maçına hazır

Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yaptığı antrenmanda ısınma ve dar alanda pas çalışması yaptı.

Oyuncular, idmanı taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamladı.

Akdeniz temsilcisi, son antrenmanın ardından kampa girdi.

Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor karşılaşmasını Kadir Sağlam yönetecek.