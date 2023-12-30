Antalyaspor, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Alanyaspor ile 5 Ocak Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: AA
Kırmızı-beyazlılar, teknik sorumlu Joao Carlos Valado Tralhao yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde günü çift idmanla tamamladı.
Antalyasporlu futbolcular, öğle ve akşam saatlerindeki antrenmanlarda taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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