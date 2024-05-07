Antalyaspor Alex de Souza ile anlaştı

Antalyaspor'un teknik direktörlüğe Alex de Souza'yı getirdiği iddia edildi.

Antalyaspor'un, teknik direktör olarak Fenerbahçe'nin eski efsane futbolcusu Alex de Souza ile anlaştığı öne sürüldü.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Brezilyalı isim ile Antalyaspor'un her konuda anlaşma sağladığını, teknik ekipte de Mehmet Aurelio'nun yer alacağını yazdı.

Anlaşmaya ilişkin taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.