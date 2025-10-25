Antalyaspor - Başakşehir maçı: Tarih, saat, bilet fiyatları ve tüm detaylar

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Hesap.com Antalyaspor, sahasında RAMS Başakşehir’i ağırlamaya hazırlanıyor. Akdeniz temsilcisi, üç haftadır süren puan hasretine son vermek isterken; konuk ekip Başakşehir de zorlu deplasmanda çıkış arıyor. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmanın tüm detaylarını merak ediyor.

ANTALYASPOR’DA SAKAT VE EKSİK OYUNCULAR

Antalyaspor’da Erdoğan Yeşilyurt’un sakatlığı devam ediyor. Ayrıca sakatlık sürecinden yeni çıkan Veysel Sarı ve Bahadır Öztürk’ün de bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederek 10 puan topladı. RAMS Başakşehir ise şu ana kadar 7 puanla 17. sırada yer alıyor.

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI BİLET FİYATLARI

Maç biletleri passo.com.tr adresinden satışa sunulmuştur. Tüm tribün kategorilerinin fiyatı eşit belirlenmiştir.

Tribün Bilet Fiyatı Batı Alt Tribün ₺7,00 Batı Üst Tribün ₺7,00 Doğu Alt Tribün ₺7,00 Doğu Üst Tribün ₺7,00 Güney Kale Arkası Alt Tribün ₺7,00 Kuzey Kale Arkası Alt Tribün ₺7,00 Misafir Tribün ₺7,00

Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta?

Maç, 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 14:30’da oynanacak.

Antalyaspor - Başakşehir maçı nerede oynanacak?

Müsabaka, Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda gerçekleştirilecek.

Maçın hakemi kim?

Karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecektir. Yardımcı hakemler Osman Gökhan Bilir, Cem Özbay ve dördüncü hakem Reşat Onur Coşkunses.

Antalyaspor - Başakşehir bilet fiyatları ne kadar?

Tüm tribün kategorilerinde bilet fiyatları ₺7,00 olarak belirlenmiştir.

Biletler nereden alınabilir?

Biletler yalnızca passo.com.tr üzerinden satın alınabilir.

Başkasının kartı ile maça girilebilir mi?

Hayır. Başkasına ait Passo kart veya biletle stadyuma giriş yapmak 6222 sayılı kanun kapsamında suçtur.