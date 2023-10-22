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Antalyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 22.10.2023 16:19
  • Giriş: 22.10.2023 16:19
  • Güncelleme: 22.10.2023 16:19
Kaynak: AA
Antalyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Başakşehir ile 29 Ekim Pazar günü evinde yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK karşılaşmasının ardından ara vermeden Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanan kırmızı-beyazlılar, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Gaziantep FK maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, spor salonunda yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise sahada taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.

Akdeniz ekibi, yarını izinli geçirdikten sonra hazırlıklarına 24 Ekim Salı günü devam edecek.

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